В Дагестане запустили голосование за размещение крепости на 500-рублевой купюре
Власти Дагестана предлагают жителям и гостям республики проголосовать за размещение Дербентской крепости на новой банкноте номиналом 500 рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
Фото: Пресс-служба правительства Дагестана
По информации ведомства, среди участников голосования разыграют квартиру на берегу Каспийского моря. Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо сделать скриншот, подтверждающий прохождение процедуры голосования, и опубликовать его в социальных сетях с хэштегом #ВыбираемДербент.
Голосование завершится 14 октября в 12:00 по московскому времени. Окончательные итоги подведут на следующий день.