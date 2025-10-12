Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Дагестане запустили голосование за размещение крепости на 500-рублевой купюре

Власти Дагестана предлагают жителям и гостям республики проголосовать за размещение Дербентской крепости на новой банкноте номиналом 500 рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

Фото: Пресс-служба правительства Дагестана

По информации ведомства, среди участников голосования разыграют квартиру на берегу Каспийского моря. Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо сделать скриншот, подтверждающий прохождение процедуры голосования, и опубликовать его в социальных сетях с хэштегом #ВыбираемДербент.

Голосование завершится 14 октября в 12:00 по московскому времени. Окончательные итоги подведут на следующий день.

Валентина Любашенко

Новости компаний Все