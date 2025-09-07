В Финском заливе сел на мель теплоход «Чайка»

Теплоход «Чайка» сел на мель неподалеку от Петербурга в Финском заливе. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

По мнению очевидцев, слова которых передает «Петербургский дневник», причиной случившегося могли стать действия капитана прогулочного катера, который подрезал теплоход.

На борту находились более 70 человек. Эвакуация уже завершена пострадавших в результате инцидента нет. Надзорное ведомство проводит проверку по факту случившегося.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что около Дворцового моста на Неве столкнулись два катера.

Артемий Чулков