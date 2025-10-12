В Новочеркасске продают здание бывшего секретного госпиталя 1942 года за 54,4 млн

Компания РЖД выставила на продажу в Новочеркасске Ростовской области два объекта недвижимости общей стоимостью 118,2 млн руб. Информация об этом размещена на портале «РТС-Тендер».

Согласно опубликованным данным, первым лотом идет здание лечебного корпуса №3 РЖД с земельным участком. Начальная цена — 63,8 млн руб. Корпус построен в 1916 году, находится в удовлетворительном состоянии, но нуждается в ремонте. Объект выставляется на аукцион во второй раз.

Вторым лотом продается комплекс из трех объектов стоимостью 54,4 млн руб.: трехэтажное коммерческое здание площадью 1,3 тыс. кв. м, внесенное в реестр памятников культуры, бывшее овощехранилище площадью 239 кв. м и земельный участок площадью 3,7 тыс. кв. м. Здание железнодорожной больницы использовалось как секретный госпиталь в 1942 году.

Заявки принимаются до 7 ноября. Итоги подведут через 11 дней после завершения приёма заявок. Летом проведенный аукцион не состоялся из-за отсутствия предложений от покупателей.

Валентина Любашенко