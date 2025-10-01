Власти Якутии решили сохранить двухуровневую систему местного самоуправления

Госсобрание (парламент) Якутии объявило о проведении 10 октября публичных слушаний по проекту изменений в конституцию республики. Документ, внесенный на рассмотрение главой региона Айсеном Николаевым, приводит якутскую конституцию в соответствие с новым федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», а также рядом других федеральных новелл. Среди прочего он определяет формы и полномочия местного самоуправления (МСУ), наделяет главу правом продавать драгоценные металлы и камни из Госфонда республики, уточняет положения об общем образовании и т. д.

Интересно, что поправки не затрагивают действующую в Якутии двухуровневую систему МСУ (при такой модели сельские поселения входят в состав районов, но являются обособленными муниципалитетами). Федеральный закон, напомним, позволил региональным властям переходить на одноуровневую систему, ликвидируя самостоятельность поселений и преобразуя районы в муниципальные округа. Как сообщал “Ъ”, по такому пути сразу пошли в Красноярском крае, Республике Алтай, Хакасии и многих других субъектах. Хотя в ряде регионов, например в Татарстане, Крыму и Воронежской области, старую модель решили оставить.

Глава Якутии Айсен Николаев в ходе прямого эфира на телеканале «Саха» пояснил, что с точки зрения простоты управления одноуровневая система МСУ гораздо более выигрышная, однако с учетом огромных расстояний между населенными пунктами республики целесообразно сохранить их самостоятельность. «Принимая в учет наши традиции, сложившуюся систему территориально-административного деления, удаленность многих населенных пунктов от районных центров, мы приняли решение, что у нас в республике двухуровневая система местного самоуправления остается»,— сказал господин Николаев.

Андрей Прах