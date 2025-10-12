Российский уголь подешевел из-за снижения спроса в Индии

Цены на российский металлургический уголь марки К на ключевых экспортных направлениях показали снижение. Коррекция произошла на фоне сокращения закупок твердых сортов Индией, констатируют аналитики NEFT Research.

Дополнительное давление оказала растущая конкуренция с австралийскими поставщиками, которые активно наращивают поставки в Азию. По данным исследователей, за неделю до 5 октября стоимость угля марки К снизилась на 1,2% до $153,3 за тонну в порту Восточный и на 1,5% до $129,1 в Финском заливе.

Собеседник «Ъ» на рынке пояснил, что индийские металлурги ранее использовали премиальные сорта угля, но теперь вынуждены оптимизировать расходы. «Но в перспективе для России это может быть преимуществом: в стране производятся и качественные полумягкие и жирные марки»,— уверен он.

Подробнее о ситуации на угольном рынке читайте в материале «Ъ» «Индия не коксует».