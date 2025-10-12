Индия не коксует

Цены на российский металлургический уголь снизились на фоне падения спроса на твердые сорта со стороны Индии. Сезон муссонов в стране, а также временное замедление строительного сектора привели к снижению выплавки стали и сокращению спроса на металл, а соответственно, и на сырье для его производства. На этом фоне спрос на российский коксующийся уголь может сжаться на 20–30%, а перенаправить на другие рынки такие объемы будет непросто.

Цены на российский металлургический уголь марки К скорректировались вниз на фоне снижения спроса на твердые сорта со стороны Индии, отмечают аналитики NEFT Research. Дополнительное давление оказывала усиливающаяся конкуренция со стороны австралийских поставщиков, активно наращивающих экспорт в азиатском направлении. Так, по данным NEFT Research, за неделю, завершившуюся 5 октября, стоимость коксующегося угля марки К на условиях FOB Восточный снизилась на 1,2% (до $153,3 за тонну), FOB Финский залив — на 1,5% (до $129,1), FOB Азово-Черноморский бассейн — на 1% (до $135,1).

За первые восемь месяцев 2025 года Индия импортировала 54,5 млн тонн металлургического угля. На долю Австралии пришлось 26,4 млн тонн (48%), России — 13,3 млн тонн (24%), США — 6,7 млн тонн (12%) и Мозамбика — 4,2 млн тонн (8%).

По информации на сентябрь 2025 года, падение спроса на коксующийся уголь в Индии связано с несколькими обстоятельствами, говорит директор по аналитике Инго-банка Василий Кутьин.

Во-первых, перечисляет он, сезонный фактор. Он обусловлен наступлением сезона муссонов: сильные дожди в ряде регионов на севере страны (в штатах Пенджаб, Харьяна и Раджастхан) привели к снижению загрузки сталелитейных мощностей, в том числе использующих импортный уголь.

Во-вторых, высокий уровень накопленных запасов угля. Давление на коксующиеся угли оказывает и наблюдающееся в Индии замедление роста как раз в строительном секторе. Это напрямую влияет на потребность в стали, добавляет начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-траст» Олег Абелев.

Такая ситуация может продолжаться еще два-три месяца, пока складские запасы не сократятся или не ослабнет предложение на индийском рынке, полагает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Собеседник “Ъ” на угольном рынке отмечает также, что доменщики в Индии долгое время использовали премиум-сорта твердых коксующихся углей.

Теперь же перед ними стоит задача по удешевлению угольной сырьевой корзины. Так что спрос на такие марки начал снижаться. «Но в перспективе для России это может быть преимуществом: в стране производятся и качественные полумягкие и жирные марки»,— уверен собеседник “Ъ”.

«На этом фоне спрос на российский коксующийся уголь может сжаться на 20–30%»,— оценивает Василий Кутьин. Прогноз по экспорту на четвертый квартал консервативный, согласен Олег Абелев, 1,5–1,7 млн тонн за квартал. Но если Россия будет предлагать более агрессивные скидки (см. “Ъ” от 22 сентября), то объемы могут добраться и до 2 млн тонн за квартал, допускает он. Более того, российским угольщикам придется проявлять гибкость, чтобы выдерживать нарастающую конкуренцию с австралийскими поставками на индийском рынке.

Это не только низкие цены: гибкие логистика и форматы поставок, более мелкие партии, рынок немедленных поставок, торговля в национальных валютах, перечисляет возможности Олег Абелев.

Перенаправить же индийские объемы поставок сложно, признает советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников. «Наиболее вероятными направлениями станут Вьетнам, Южная Корея и, возможно, Япония (за счет манипуляций с ценой),— считает он.— Однако найти столь же крупного покупателя, как Индия, вряд ли получится. Эта проблема усугубляется тем, что Монголия теснит Россию на китайском рынке, что ставит под вопрос саму техническую возможность сбыта таких объемов». Альтернативой могли бы стать поставки в страны Африки и Южной Америки, рассуждает господин Шапошников, но они будут низкомаржинальными: высокие расходы на морскую перевозку полностью сведут на нет любую прибыль.

