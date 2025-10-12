В Дагестане два человека госпитализированы после взрыва газа в частном доме

В Махачкале при хлопке газовоздушной смеси в частном доме пострадали двое мужчин 1983 г.р. и 1996 г.р., их доставили в больницу в среднем и тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, инцидент произошел 11 октября в двухэтажном частном жилом доме по ул. Космодромная, дом 30. Сообщение о происшествии поступило по системе 112. Прибывшие на место пожарные установили, что хлопок произошел без последующего возгорания.

Пострадавших мужчин доставили в Республиканскую клиническую больницу имени Александра Вишневского. По данным министерства, разрушений в результате инцидента не зафиксировано.

Валентина Любашенко