Суд арестовал лжесотрудника Роскомнадзора по обвинению в обмане петербурженки

Обвиняемого в обмане пенсионерки на 317 тыс. рублей Павла Горошникова отправили в СИЗО до 9 декабря. Фигурант в разговоре с потерпевшей представился сотрудником Роскомнадзора, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Горошников обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ. По данным следствия, он действовал от лица сотрудников Роскомнадзора, имея умысел на хищение чужого имущества.

Фигурант ввел в заблуждение потерпевшую 1946 года рождения, убеждая в необходимости передачи денег для предотвращения действий мошенников. Пенсионерку уговорили передать курьеру 317 тыс. рублей наличными.

Павла Горошникова задержали 11 октября и предъявили обвинение. Он просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Татьяна Титаева