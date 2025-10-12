Денис Паслер призвал снизить ключевую ставку для «победы над инфляцией»

Совет директоров Банка России должен снизить ключевую ставку, если «мы хотим побеждать инфляцию и убирать импорт», заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер телеканалу «Россия 24». «Нужно давать деньги на длинный срок, чтобы мы как можно быстрее заменяли импортные товары. Стабильность во всем: доступность ресурсов, курс для экспорта, кадры, потому что без них развивать экономику и создавать новые продукты невозможно»,— добавил глава региона.

Банк России снизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых 12 сентября. Начальник Уральского главного управления Банка России Марина Мясникова пояснила, что решение совета директоров было «выверено так, чтобы инфляция продолжала свое возвращение к 4% в следующем году». «Именно такой уровень является оптимальным для нашей страны. При такой инфляции кредиты, включая ипотеку, становятся доступными, сбережения граждан защищены от непредсказуемого обесценения, а у бизнеса есть возможности для развития»,— добавила она.

