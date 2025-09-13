В пятницу, 12 сентября, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 18% до 17% годовых. Начальник Уральского главного управления Банка России Марина Мясникова пояснила, почему было принято такое решение и как складывается ситуация в экономике Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник Уральского главного управления Центрального Банка России Марина Мясникова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Начальник Уральского главного управления Центрального Банка России Марина Мясникова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Банк России снизил ключевую ставку до 17%. Направление на снижение ставки задает существенное замедление инфляции. Но решение о снижении ставки очень аккуратное и взвешенное. Оно выверено так, чтобы инфляция продолжала свое возвращение к 4% в следующем году. Именно такой уровень является оптимальным для нашей страны.

При такой инфляции кредиты, включая ипотеку, становятся доступными, сбережения граждан защищены от непредсказуемого обесценения, а у бизнеса есть возможности для развития.

В Свердловской области рост цен замедлялся с ноября 2024 года, но в июле из-за индексации коммунальных тарифов цены существенно выросли. Это было разовое событие, а не перелом в динамике цен. В августе цены в регионе снизились. Так бывает каждый год благодаря поступлению продукции нового урожая. Продукты подешевели на 1,1%, а промтовары подорожали лишь на 0,2%. Снизились цены на грунтовые овощи, яблоки, сливочное масло, сыр. Подешевели новые иномарки, стройматериалы, парфюмерия и косметика. Снизились цены на услуги транспорта и сотовую связь.

Анализируя данные Росстата, мы видим, что потребительская активность продолжает расти, но заметно медленнее, чем в начале года. Поддержку потреблению оказывает высокий рост зарплат в целом по стране, хотя ситуация по регионам и отраслям сильно различается.

В то же время задолженность по кредитам свердловчан в июне – июле сократилась почти на 2 млрд руб. Это говорит о том, что кредитование сейчас дополнительно не подогревает потребительский спрос, что сдерживает рост цен.

Общий внутренний спрос в стране продолжает умеренно расти. Растут и потребление, и инвестиции. Безработица остается на историческом минимуме. Две трети опрошенных нами предприятий по-прежнему сообщают о недостатке персонала, хотя в целом потребность в рабочей силе стала ниже.

В дальнейшем мы будем принимать решения по ключевой ставке в зависимости от устойчивости снижения инфляции, от того, как меняются оценки будущей инфляции у людей и бизнеса. При этом будем учитывать всю информацию об экономике, бюджетных расходах, кредитовании. По нашим оценкам, инфляция к концу текущего года снизится до 6–7%. А целевые 4% достигнет в следующем году. Это необходимо для возвращения умеренных процентных ставок и устойчивого роста экономики.