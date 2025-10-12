За сутки российские ПВО сбили 72 беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа за сутки. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, средства ПВО уничтожили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и управляемую ракету большой дальности «Нептун», сообщили в ведомстве.

Накануне в Минобороны сообщили, что за прошедшую ночь над Россией сбили 32 беспилотника. Днем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при ударе дрона ВСУ по поселку Пролетарский мужчина получил осколочное ранение лица и баротравму.