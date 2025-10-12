В России за ночь сбили 32 БПЛА

Российские силы ПВО за ночь сбили 32 беспилотника. По 15 БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской и Брянской областей. Два беспилотника сбили над Смоленской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В Белгородской области под ударом оказался Белгородский район, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По предварительной информации, люди не пострадали, но в поселке Северный сбитый беспилотник взорвался и нанес повреждения нескольким зданиям. В четырех частных домах были выбиты окна, повреждены фасады и заборы. Также были задеты пять легковых автомобилей и спецтехника.

В Брянской области, помимо удара беспилотников, ночью объявлялась ракетная опасность. О последствиях атаки власти региона еще не сообщали. Также официальная информация о налете не поступала и от руководства Смоленской области.