Гладков: мужчина получил ранения при атаке дрона ВСУ на поселок Пролетарский

Территория Белгородской области подверглась налету беспилотников ВСУ. В результате удара дрона в поселке Пролетарский Ракитянского района пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам господина Гладкова, беспилотник атаковал грузовой автомобиль на территории одного из предприятий поселка. Мужчина получил осколочное ранение лица и баротравму, его на скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу. Автомобиль пострадал — у него повреждена передняя часть кузова.

Кроме поселка Пролетарский, атаки дронов были зафиксированы в нескольких районах региона. В селе Чайки Белгородского района FPV-дрон повредил автомобиль и частный дом. В городе Шебекино три дрона поразили помещение на предприятии, вследствие чего были повреждены кровли, окна и фасады зданий.

В городе Грайворон с беспилотников сбрасывали взрывные устройства, что привело к выбиванию окон в частном доме, повреждению фасада и входной группы коммерческого объекта, а также перебивке газовой трубы. В селе Дорогощь Грайворонского округа от ударов дронов пострадали навес здания сельхозпредприятия и грузовик КамАЗ.

В других населенных пунктах региона также зафиксированы повреждения: в селе Мокрая Орловка дрон повредил автомобиль, в хуторе Леоновка при сбросах с дронов в частном доме выбиты окна, пробиты крыша и потолок, а в поселке Уразово повреждена остекленка частного дома.