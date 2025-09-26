Автобус врезался в остановку общественного транспорта у станции метро «Купчино»

Полиция проводит проверку по факту ДТП с рейсовым автобусом во Фрунзенском районе Петербурга. Дорожный инцидент произошел 26 сентября около 09:00 возле станции метро «Купчино», сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что в результате аварии пассажирский автобус врезался в остановку общественного транспорта на Балканской площади.

По предварительным данным, причиной ДТП могла стать невнимательность водителя, который мог забыть задействовать ручной тормоз.

Пострадавших в результате аварии нет. Все обстоятельства в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал о задержании водителя рейсового автобуса, сбившего насмерть пенсионерку на пересечении Институтского проспекта и проспекта Тореза в Выборгском районе Петербурга.

Андрей Цедрик