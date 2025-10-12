В Татарстане обнаружили тела двух утонувших при затоплении лодки на Каме

В Татарстане спасатели нашли тела мужчины и женщины, погибших в результате затопления лодки на реке Кама у города Чистополь, сообщает республиканское ГУ МЧС. Центральное МСУТ СКР же сообщает о гибели всех трех пропавших пассажиров.

Инцидент произошел 11 октября, когда двое мужчин и три женщины отправились кататься на лодке. Обеспокоенные родственники сообщили о пропаже, так как они не вернулись домой. Утром 12 октября охранник лодочной станции вблизи Чистополя сообщил, что две женщины обратились к нему с просьбой о помощи. Они рассказали, что их лодка затонула накануне вечером в 200 метрах от берега. Женщины смогли доплыть до ближайшего острова и попросили о поиске оставшихся двух мужчин и женщины.

Как сообщает ГУ МЧС по Татарстану, спасатели нашли тела 52-летнего мужчины и 38-летней женщины. Оба были без спасательных жилетов. Поиски 45-летнего мужчины продолжаются. Следователи Центрального МСУТ СК России же начали доследственную проверку по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

В сентябре текущего года в Татарстане в результате переворота лодки также погибли четыре человека. Среди них был болельщик хоккейного клуба «Ак Барс» Антон Агафонов, который погиб, спасая одну из пассажирок. Память болельщика почтили минутой молчания на одном из матчей КХЛ.

Влас Северин