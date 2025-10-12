В Татарстане на Каме пропали три человека после затопления лодки

Трое человек пропали на реке Каме в районе Чистополя в Татарстане после того, как их моторная лодка затонула вечером 11 октября. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике.

Сообщение о пропаже поступило в экстренные службы 11 октября в 22:35. В ночь на 12 октября начали поиски, но результаты оказались безуспешными, утром поиски продолжились. В 06:59 охранник лодочной станции сообщил, что две женщины добрались до острова, хотя сама лодка затонула в 200 метрах от берега. Женщины попросили о помощи для троих оставшихся на воде.

На место происшествия направлена оперативная группа Чистопольского пожарно-спасательного гарнизона. Поисковые работы продолжаются.

Влас Северин