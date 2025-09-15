На Волге нашли тело пассажира перевернувшегося катера

В Зеленодольском районе во время поисковых работ на Волге нашли тело погибшего пассажира катера, который перевернулся на воде.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Вблизи поселка Октябрьский в Зеленодольском районе Татарстана группа водолазов извлекла тело погибшего и передала сотрудникам полиции. Также был найден катер «Velvette 20», на котором перевернулись пострадавшие. Продолжаются поиски еще одного пропавшего. Всего к поиску привлечены 22 сотрудника МЧС и 11 единиц техники.

12 сентября стало известно, что на Волге рядом с поселком Октябрьский перевернулся катер с семью пассажирами, два человека погибли и два пропали без вести.

Хоккейный клуб «Ак Барс» в своем Telegram-канале сообщил, что среди пропавших без вести был болельщик команды — Антон Агафонов. Он пропал, спасая женщину из воды. Клуб выразил поддержку родным и близким мужчины.

Марк Халитов