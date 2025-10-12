Понтонную пристань для «Метеоров» и «Валдаев» создают в Старочеркасской

В станице Старочеркасской Ростовской области до конца октября завершат монтаж понтонной пристани для быстроходных судов «Валдай» и «Метеор». Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По информации ведомства, плавучий причал создают на берегу Дона в районе парка «Донской». Работы начались в конце сентября. Размеры понтона составляют 30 м на 5 м, установлены трапы-сходни.

Губернатор Юрий Слюсарь осмотрел объект и дал поручение подготовить предложения по благоустройству прибрежной территории.

«Благоустроить эту площадку надо обязательно. Для гостей это будет основной точкой прибытия в Старочеркасскую по воде. Дон здесь разливается, и нам нужно хорошее, технологически правильное решение. Проработайте и предложите его»,— заявил глава донского региона.

Концепцию окончательно не определили. Рассматривают несколько вариантов — с возведением моста либо с оборудованием дамбы в пойменной части береговой зоны.

Уже этой осенью причал начнет работать в тестовом режиме. К нему будут швартоваться «Валдаи» судоходной пассажирской компании «Дон». Сейчас формируют расписание движения «Валдаев» и «Метеора».

Валентина Любашенко