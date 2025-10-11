Два человека погибли при пожаре на проспекте Большевиков

В пожаре на проспекте Большевиков в Невском районе погибли два человека. Об этом сообщили в городском ГУ МЧС.

В субботу, 11 октября, в 20:47 спасателям поступило сообщение о возгорании по адресу: проспект Большевиков, 49, к. 1. Огонь охватил 10 кв. м в двухкомнатной квартире. Пожар потушили к 21:31.

К ликвидации привлекли четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

