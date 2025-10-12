Петербурженку заподозрили в поджоге двери знакомой из-за давнего конфликта

Жительнице дома № 3 по Красноармейской улице подожгли входную дверь. Злоумышленницей могла оказаться ее знакомая, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В полицию с жалобой на поджог двери обратилась 78-летняя пенсионерка. Полицейскими установлена возможная причастность к инциденту ее 51-летней знакомой. По предварительной информации, они давно конфликтуют, это и могло стать причиной происшествия.

При поджоге двери никто не пострадал. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст.167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение имущества).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за поджог двери квартиры журналиста Sputnik в Петербурге дали больше 8 лет тюрьмы.

Татьяна Титаева