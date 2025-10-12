Ростовская область получила Гран-при на выставке «Золотая осень-2025»

Коллективная экспозиция Ростовской области завоевала Гран-при на всероссийской аграрной выставке «Золотая осень – 2025» за вклад в развитие и насыщенность представленных материалов. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства сельского хозяйства.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации ведомства, в мероприятии приняли участие представители 70 субъектов России и более 1,4 тыс. компаний. «Золотая осень» подтвердила статус главного события для агропромышленного комплекса страны.

Центральной темой выставки стала цифровизация сельского хозяйства — направление, которое донской регион активно поддерживает и внедряет. В пресс-службе отметили, что награда стала признанием системной работы области по развитию инновационного и устойчивого АПК.

Валентина Любашенко