ТАСС: Суд признал незаконным завладение экс-депутата Юрия Напсо участками в Сочи

Бывший депутат Госдумы Юрий Напсо стал фигурантом дела о незаконном завладении земельными участками в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст постановления.

Согласно материалам дела, Юрий Напсо незаконно получал участки федеральной и муниципальной собственности через неправомерное строительство объектов и последующее оформление прав на основании фиктивных судебных решений. В документе указано, что ему помогали приятельские связи с судьями Лазаревского районного суда.

Один из свидетелей заявил, что бывший парламентарий завладел несколькими объектами на территории ЗАО «Санаторий Магадан» в поселке Лоо. По данным суда, ему содействовали сотрудники администрации Сочи и судебные приставы.

Ранее Центральный районный суд Сочи по иску Генпрокуратуры РФ обратил в собственность государства около 60 объектов недвижимости Напсо. В доход страны также передали юридические лица и другие активы экс-депутата.

В апреле 2025 года Госдума досрочно прекратила полномочия Напсо за неучастие в заседаниях палаты более 30 дней. Решение приняли единогласно. По данным пресс-службы, парламентарий отсутствовал с апреля 2023 года, находясь на больничных или пропуская работу между ними.

В сентябре бывшего депутата объявили в федеральный розыск. Юрия Напсо подозревают в изнасиловании 19-летней помощницы в марте 2023 года. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование с применением физической силы).

Нурий Бзасежев