Jeune Afrique: президент Мадагаскара Радзуэлина покинул столицу из-за протестов

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул Антананариву из-за продолжающихся протестов. Об этом сообщает Jeune Afrique со ссылкой на источники. Официального подтверждения информации не было.

Фото: Zo Andrianjafy / Reuters

Протесты начались на Мадагаскаре 25 сентября. Изначально митингующие требовали доступ к воде и электричеству, а также критиковали состояние системы здравоохранения и уровень коррупции на Мадагаскаре. Затем протестующие стали требовать отставки президента. Он пришел к власти во время протестов в 2009 году, был избран на пост главы государства в 2019 году и переизбран в 2023-м.

ООН сообщала как минимум о 22 жертвах и более ста пострадавших в результате беспорядков. 29 сентября Андри Радзуэлина отправил правительство в отставку, однако акции не прекратились. По данным Международного валютного фонда, лишь треть из 30 млн мадагаскарцев имеет доступ к электроэнергии.

