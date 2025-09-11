Вакансия на рынке складов в Петербурге выросла более чем в два раза с начала года

Уровень вакантности на рынке складской недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области с учетом субаренды увеличился с 1,2% до 3,8% за девять месяцев 2025 года. Об этом сообщили «Ъ-СПб» в консалтинговой компании NF Group.

Прямая вакантность складов с начала года выросла с аналогичных 1,2% до 2%. Средняя ставка аренды на сухие склады класса A увеличилась с 10,8 тыс. до 11 тыс. рублей за кв. м в год (без учета ОРЕХ и НДС). В 2026 году, согласно прогнозу аналитиков агентства, стоимость аренды поднимется до 11,5 тыс. рублей за кв. м в год.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что новый логистический комплекс Wildberries в Шушарах начал прием товаров.

Артемий Чулков