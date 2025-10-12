Синоптики предупредили о дождях и снеге в Свердловской области с начала недели

В Свердловскую область придут частые осадки, которые обеспечат наступающие атмосферные фронты циклона, действующего на европейской территории России, сообщили в Уральском Гидрометцентре. По данным синоптиков, 13 октября на юго-западе региона ожидается снег, 14 и 15 октября осадки охватят большую часть области: в южной половине они перейдут в дождь, на севере прогнозируется дождь с мокрым снегом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Гидрометцентре добавили, что в четверг и пятницу, 16-17 октября, осадки будут преимущественно в виде дождя. «Меньше осадков предполагается в восточных районах области. Суммарное количество осадков прогнозируется 12-25 мм, на востоке области 5-10 мм»,— добавили синоптики.

Согласно данным Уральского Гидрометцентра:

В Свердловской области в понедельник, 13 октября, ожидается переменная облачность, днем местами на юго-западе региона пройдет дождь и мокрый снег. Температура ночью составит -3°...-8°, днем — 0°…+5°. Ветер будет 3-8 м/c, местами порывы до 13 м/c.

Во вторник, 14 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность и местами дождь с мокрым снегом. Температура ночью составит -2°...-7°, днем — +1°...+9°. Ветер ожидается 3-8 м/c, местами порывы до 15 м/с.

В среду, 15 октября, в регионе будет облачно, местами пройдет дождь и выпадет мокрый снег. Температура ночью составит -2°...+3°, днем — +3°…+10°. Ветер ожидается 2-7 м/c.

В Екатеринбурге в понедельник, 13 октября, будет переменная облачность и небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура ночью составит -3°...-5°, днем — +1°...+3°. Ветер ожидается 3-8 м/c, порывы — до 13 м/с.

Во вторник, 14 октября, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, дождь и мокрый снег. Температура ночью ожидается 0°...-2°, днем — +5°...+7°. Ветер будет 4-9 м/c.

В среду, 15 октября, в городе будет облачно, местами умеренные осадки в виде дождя. Ночью температура составит +1°...+3°, днем — +5°...+7°. Ветер будет 2-7 м/c.

Ранее, 11 октября, синоптики сообщили, что в Свердловской области температура опустится до -8° в начале недели из-за холодного антициклона, который занял Западную Сибирь.

Василий Алексеев