В Свердловской области похолодает до -8° в начале недели

Свердловская область оказалась на периферии холодного антициклона, который занял Западную Сибирь, сообщили в Уральском Гидрометцентре. Синоптики прогнозируют 11 октября холодный умеренный ветер, 12 и 13 октября — усиление выхолаживания воздуха. «Во вторник циклон на европейской части России продвинется на восток, отчего южный ветер начнет теснить холод с Урала далее в Сибирь. Положительные значения температуры вернутся вначале на юго-запад области, 15-16 октября в большинство районов Свердловской области»,— добавили в Гидрометцентре.

Синоптики подчеркнули, что осадки в виде снега и дождя вероятны на большей части территории региона. «В горах севера возможен временный снежный покров, местами на севере не исключается кратковременно гололедица на дорогах»,— отметили в сообщении.

Согласно данным Уральского Гидрометцентра:

В Свердловской области в воскресенье, 12 октября, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит -2°...-7°, днем — 0°…+5°. Ветер будет 5-10 м/c, местами порывы 15-18 м/c.

В понедельник, 13 октября, в регионе сохранится переменная облачность, днем местами пройдет небольшой дождь и выпадет снег. Температура ночью составит -3°...-8°, днем — +0°...+5°. Ветер ожидается 4-9 м/c, местами порывы до 15 м/с.

Во вторник, 14 октября, синоптики прогнозируют местами небольшие осадки в виде дождя и снега. Переменную облачность сменит облачность с прояснениями. Температура ночью составит -3°...-8°, днем — +1°…+9°. Ветер ожидается 4-9 м/c, местами порывы до 15 м/с.

В Екатеринбурге в воскресенье, 12 октября, будет переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит -2°...-4°, днем — +2°...+4°. Ветер ожидается 5-10 м/c, порывы — до 13 м/с.

В понедельник, 13 октября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков и небольшие осадки в виде мокрого снега. Температура ночью ожидается -3°...-5°, днем — +1°...+3°. Ветер будет 4-9 м/c.

Во вторник, 14 октября, в городе пройдет небольшой дождь и выпадет мокрый снег. Переменную облачность сменит облачность с прояснениями. Ночью температура составит 0°...-2°, днем — +4°...+6°. Ветер будет 4-9 м/c.

Василий Алексеев