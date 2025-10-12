Ростовчане останутся без света на шесть дней из-за профилактики на электросетях

АО «Донэнерго» запланировало масштабные профилактические работы на электросетях Ростова-на-Дону с 13 по 18 октября. Мероприятия затронут значительную часть жилых районов города. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По информации «Донэнерго», временное отключение электичества необходимо для обслуживания и ремонта линий электропередач, трансформаторных подстанций и другого оборудования. Мероприятия направлены на предупреждение возможных аварий и повышение надёжности снабжения в будущем.

«Работы пройдут как в центральных районах города, так и в отдаленных жилых кварталах. Это создаст временные неудобства для жителей и предпринимателей, однако профилактика позволит снизить вероятность непредвиденных перебоев в подаче электроэнергии в дальнейшем»,— уточнили в сообщении.

Валентина Любашенко