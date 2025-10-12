Поиски пропавшей в красноярской тайге семьи продолжат только специалисты

Ухудшение погоды заставило уменьшить масштабы операции по поиску пропавшей в красноярской тайге семьи из трех человек. Об этом сообщил краевой отряд организации «ЛизаАлерт», принимающий участие в поисках.

«С завтрашнего дня из-за возрастающих рисков, ухудшения погодных условий и отсутствия возможности добраться до труднодоступных мест на поиск допускаются только люди со спецподготовкой по альпинизму и горному туризму, необходимым снаряжением (“кошками”) и навыками ночевки в горах — на отработку длительных задач, а также с легальным оружием — для обеспечения безопасности поисковиков»,— говорится в сообщении от 12 октября.

По словам депутата законодательного собрания Красноярского края Алексея Кулеша, также участвующего в операции, полномасштабные поиски возобновятся только после того, как сойдет снег, а «продолжать поиски сейчас — «рисковать здоровьем и жизнями поисковиков».

Как писал «Ъ-Сибирь», проживающие в Железногорске психолог Ирина Усольцева, ее муж Сергей и пятилетняя дочь отправились в поход 28 сентября в урочище «Буратинка» и вскоре перестали выходить на связь. 9 октября сообщалось о том, что удалось отследить радиосигнал с телефона Сергея Усольцева — в 7 км от поселка Кутурчин Партизанского района. 2 октября в этом поселке нашли автомобиль пропавшей семьи.

Валерий Лавский