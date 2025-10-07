Министр обороны Сирии сообщил о соглашении с курдами о прекращении огня

Министр обороны Сирии Морхеф абу Касра и командующий военным альянсом «Демократические силы Сирии» (ДСС) Мазлум Абди на встрече в Дамаске договорились о полном прекращении огня. По его словам, соглашение о мире вступает в силу немедленно.

«Я недавно встретился с господином Мазлумом Абди в Дамаске. Мы договорились о всеобъемлющем прекращении огня на всех направлениях на севере и северо-востоке Сирии»,— написал Морхеф абу Касра в соцсети X.

Накануне вечером сообщалось об атаке ДСС на контрольно-пропускные пункты в Шейх-Максуде — районе на севере Алеппо, в основном населеном курдами. В результате боестолкновений погиб сотрудник службы безопасности Сирии, еще четверо пострадали, сообщил источник госагентства SANA. При этом представители «Демократических сил Сирии» заявили, что покинули этот район несколько месяцев назад.

Поддерживаемые США «Демократические силы Сирии» — многонациональный военный альянс, преимущественно состоящий из сирийских курдов — контролирует большую часть северо—востока Арабской Республики. В марте руководство ДСС заключило с переходным правительством Сирии соглашение об интеграции в госструктуры страны. Пока этот процесс не завершен.

Лусине Баласян