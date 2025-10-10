Талибы обвинили Пакистан в ударе по рынку в афганском приграничье

Правительство Афганистана, возглавляемое движением «Талибан», обвинило Пакистан в нарушении воздушного пространства страны, передает Reuters. В Кабуле назвали действия Пакистана «беспрецедентным, насильственным и провокационным актом». В Пакистане тем временем сообщили о гибели по меньшей мере 11 военнослужащих.

Как говорится в заявлении талибов, вооруженные силы Пакистана нанесли удар по гражданскому рынку в районе линии Дюрана (неразмеченная граница между Афганистаном и Пакистаном в 2,6 тыс. км).

В афганском правительстве «решительно осудили это нарушение воздушного пространства Афганистана» и заявили, что будут «защищать свою территорию».

Представители служб безопасности Пакистана тем временем сообщили о гибели по меньшей мере 11 пакистанских солдат, передает Reuters.

Анастасия Домбицкая