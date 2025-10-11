Ребенок пострадал при пожаре на проспекте Гагарина

При пожаре в квартире на проспекте Гагарина пострадал ребенок, он госпитализирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В 13:44 субботы, 11 октября, поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Юрия Гагарина, 20, к. 2. Огонь распространился на площади 4 кв. м на кухне двухкомнатной квартиры. В 14:01 возгорание ликвидировали.

К тушению привлекались три единицы спецтехники и 14 человек личного состава МЧС.

