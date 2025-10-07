Остановка по требованию демократов

Сенат США 6 октября так и не смог договориться по финансированию работы правительства. Демократы в пятый раз заблокировали принятие временной резолюции, которая до конца ноября сохраняла бы бюджетные траты на уровне 2024 года. В результате политический тупик сохраняется, что грозит экономике многомиллиардными потерями. Нынешний шатдаун — остановка работы правительства — может стать одним из самых продолжительных в истории США. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / Reuters Фото: Kent Nishimura / Reuters

До непосредственного голосования по республиканскому законопроекту о временном финансировании правительства дело 6 октября так и не дошло. Для этого республиканцам надо было вначале набрать 60 голосов сенаторов в ходе предварительного, процедурного голосования. Однако удалось собрать только 52 голоса «за». 42 сенатора оказались «против». Трое сенаторов-демократов — Кэтрин Кортес Масто, Джон Феттерман и Ангус Кинг — пошли наперекор своей партии, проголосовав за республиканский билль. Против выступил лишь один республиканец — сенатор Рэнд Пол; трое консерваторов отсутствовали. Но даже при идеальной явке и поддержке всех республиканцев не хватило четырех голосов.

В тот же день Сенат проголосовал в соответствии с партийной линией против проекта временной резолюции, предложенной демократами. Документ подразумевал продление налоговых льгот на страховые премии по Закону о доступном медицинском обслуживании (ACA). Срок действия льгот истекает в конце года, но регистрация на получение страховок Obamacare на следующий год начнется 1 ноября. Поэтому демократы и даже некоторые республиканцы считают, что необходимо достичь соглашения уже сейчас.

Лидеры демократов потребовали «двухпартийных переговоров».

Ранее лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что в его партии готовы к переговорам, но обсуждение вопросов здравоохранения необходимо начать сейчас без предварительных условий. Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн парировал, что готов к дискуссии, но только после возобновления работы правительства. Тьюн также добавил, что для успешной сделки необходимо получить благословение от президента Дональда Трампа, да и гарантии поддержки со стороны Палаты представителей, члены которой сейчас разъехались по округам, отсутствуют.

Президент США в понедельник, в свою очередь, продемонстрировал готовность к сделке по ACA, заявив, что администрация ведет переговоры (демократы это отрицают, но позицию главы государства приветствуют).

Официальное прекращение финансирования правительственных структур наступило после полуночи 1 октября 2025 года. Уже сейчас это пятая по длительности остановка правительства в истории США, и признаков быстрой развязки кризиса нет. Крупнейшая букмекерская площадка политических прогнозов в США Polymarket оценивала вероятность «длительного» (до 29 дней) шатдауна в 66%.

По оценкам экономических советников Белого дома, каждая неделя шатдауна грозит обойтись экономике США примерно в $15 млрд и снижает рост ВВП примерно на 0,1 п. п. Дополнительно эксперты отмечают, что при шатдауне может быть потеряно порядка 43 тыс. рабочих мест, не считая прямого воздействия на зарплаты около 2 млн федеральных работников (примерно 750 тыс. человек полностью отстранены от работы, а остальные вынуждены трудиться без оплаты). Все это также приведет к снижению государственных закупок, падению потребительских расходов и сокращению доходов малого бизнеса вблизи госучреждений.

На днях Белый дом объявил, что некоторые семьи военнослужащих уже вынуждены обращаться в благотворительные организации, чтобы получить продукты. Власти Нью-Йорка тем временем предупредили: если шатдаун затянется, а федеральное финансирование для работы национальных памятников будет прекращено, штат не будет, как в прошлые шатдауны, финансировать их за свой счет. Потенциально это может привести к закрытию некоторых главных символов страны. Например, могут отключить подсветку факела статуи Свободы.

Ключевым моментом будет первая невыдача госслужащим зарплаты в середине октября. Аналитики полагают, что именно тогда начнется реальное давление на законодателей. «Мне интересно, какую именно выгоду, по мнению демократов, они получают от всего этого. Полагаю, они получают очки от крайне левых групп интересов, с которыми координируют свою стратегию остановки работы правительства. Но я очень сомневаюсь, что они получают много очков от простых, трудолюбивых американцев»,— заявил в понедельник лидер большинства в Сенате Джон Тьюн.

Екатерина Мур