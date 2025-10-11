Неподалеку от Пулково второй день тлеет несанкционированная свалка

Несанкционированная свалка второй день тлеет в районе садоводческих участков Койрово в Виллозском городском поселении в Ломоносовском районе Ленинградской области неподалеку от Пулково. Об этом пишет 78.ru.

Сейчас открытого горения нет, на месте работают сотрудники оперативных служб. Для подвоза грунта задействовали экскаваторы и самосвалы.

По информации издания, региональный комитет госэконадзора добился возбуждения дела в отношении бывшего собственника участка, на котором произошло возгорание, и выписал предписания нынешним владельцам земли.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пожар на площади 470 кв. м случился в производственном здании на Бестужевской улице.

Артемий Чулков