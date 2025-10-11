Посольство РФ на Мадагаскаре призывает россиян избегать общественных мест

Посольство России на Мадагаскаре рекомендует россиянам воздержаться от поездок в центр Антананариву и посещения общественных мест из-за протестов. Это следует из заявления дипмиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Zo Andrianjafy / Reuters Фото: Zo Andrianjafy / Reuters

В случае чрезвычайных ситуаций российских граждан призвали обращаться в посольство. «Берегите себя и соблюдайте осторожность»,— добавили в диппредставительстве.

Протесты против отключений электроэнергии и воды начались на Мадагаскаре 25 сентября. Митингующие требуют отставки президента Андри Радзуэлины. По информации источников Jeune Afrique, он покинул Антананариву.

29 сентября Андри Радзуэлина отправил правительство в отставку, но протесты не прекратились. ООН сообщала о 22 жертвах и более ста пострадавших в результате беспорядков. По данным Международного валютного фонда, лишь треть из 30 млн жителей страны имеет доступ к электроэнергии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Островитяне не стали молчать».