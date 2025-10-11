Экс-глава НАТО Столтенберг рассказал, как разочаровал Меркель

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах «На моем дежурстве: как я руководил НАТО во время войны» рассказал о конфликте с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель. Непонимание было связано с ее недовольством чрезмерным влиянием США в альянсе, пишет РБК.

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

По словам Йенса Столтенберга, именно Ангела Меркель сыграла важную роль в его назначении на пост генсека НАТО. «Я надеюсь, что вы не будете выполнять каждую просьбу американцев, Йенс. Важно, чтобы США не всегда добивались своего»,— наставляла его госпожа Меркель. Тот обещал не подчиняться Вашингтону во всех вопросах. Однако в июне 2016 года назначил на должность заместителя генсека американку Роуз Геттемюллер вместо немецкого дипломата Мартина Эрдмана, как хотела Ангела Меркель, что стало поводом для ее разочарования.

Через несколько недель после этого кадрового решения на саммите в Брюсселе Ангела Меркель демонстративно проигнорировала приветствие господина Столтенберга. «Я так разочарована, Йенс. Вы просто заняли позицию в интересах американцев. США не могут определять все за НАТО»,— вспомнил ее слова бывший генсек НАТО.

