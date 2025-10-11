МИД РФ: Россия держит открытым «окно возможностей» для продления договора СНВ

Россия стремится держать открытым «окно возможностей» для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Постников.

«Мы стремимся держать открытым "окно возможностей" для политико-дипломатических шагов по поддержанию предсказуемости и сдержанности в ракетно-ядерной сфере»,— сказал господин Постников на выступлении в Первом комитете 80-й сессии Генассамблеи ООН (цитата по сайту МИДа).

Президент России Владимир Путин 22 сентября заявил, что Россия готова продолжить добровольно придерживаться центральных количественных ограничений по ДСНВ как минимум в течение одного года после истечения срока его действия, отметил Олег Постников. «Однако лишь при условии, что США не нарушат существующее соотношение потенциалов сдерживания»,— заявил представитель МИДа.

По словам Олега Постникова, таким образом Россия вкладывается в стабилизацию обстановки между ядерными державами, а также в создание атмосферы для конструктивного стратегического диалога между странами.

5 октября президент США Дональд Трамп назвал предложение Владимира Путина по ДСНВ «хорошей идеей». Срок действия Договора истекает в феврале 2026 года.

