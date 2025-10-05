Трамп назвал «хорошей идеей» предложение Путина по ДСНВ

Президент США Дональд Трамп назвал «хорошей идеей» предложение российского президента Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Господин Путин предлагал придерживаться количественных ограничений по ДСНВ еще год.

«Для меня это звучит как хорошая идея»,— сказал господин Трамп во время брифинга на Южной лужайке Белого дома (цитата по ТАСС).

Срок действия ДСНВ истекает в феврале 2026 года. 22 сентября Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства. Он поручил профильным ведомствам отслеживать деятельность американской стороны в этой сфере.

