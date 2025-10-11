Российские силы ПВО сбили четыре дрона над Курской и Белгородской областями

Российские средства ПВО с 12:00 до 15:00 мск перехватили и уничтожили четыре беспилотника ВСУ. Три из них — в небе над Белгородской областью, один — над Курской. Об этом заявила пресс-служба Минобороны РФ.

За это время при ударе БПЛА в Курской области погиб один человек, еще двое получили ранения. В администрации Белгородской области о раненых и повреждениях не сообщалось.

В ночь на 11 октября над регионами России были сбиты 42 беспилотника. Больше всего — 19 БПЛА — уничтожены над Волгоградской областью. Один человек пострадал.