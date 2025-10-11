В России за ночь сбили 42 БПЛА

Российские силы ПВО между с 23:00 и 7:00 мск сбили 42 беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

Самой массированной атаке подверглась Волгоградская область. Там сбили 19 беспилотников. Обломки БПЛА задели несколько зданий в Волгограде, включая школу и детский сад. Был ранен один человек.

В Ростовской области сбили 15 беспилотников. Люди не пострадали, разрушений не зафиксировано, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале. Также ПВО сбили три БПЛА над территорией Ульяновской области, по два — над Воронежской областью и Башкортостаном, а также один БПЛА — над Саратовской областью. О пострадавших в этих регионах не сообщалось.