Мирный житель погиб при ударе БПЛА в Курской области

Дрон ВСУ ударил по грузовику в деревне Бирюковка Большесолдатского района Курской области. Погиб водитель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

По словам господина Хинштейна, еще один удар БПЛА пришелся по автомобилю на трассе Рыльск — Дурово в Рыльском районе области. Пострадала супружеская пара. У женщины — ранения средней степени тяжести. Она госпитализирована в Курскую областью больницу. Ее муж получил незначительные травмы и будет лечиться амбулаторно.

В ночь на 11 октября над регионами России были сбиты 42 дрона. Курской области в зоне уничтожения БПЛА не было.