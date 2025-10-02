Мать и трое детей погибли во время пожара в частном доме в Ленобласти

Возгорание в частном доме в городе Любань Ленинградской области стало причиной гибели матери и троих детей. Дознаватели МЧС России установят причину пожара, сообщили в пресс-службе ведомства.

Огонь распространился на 80 кв. м одноэтажного дома. Со стихией боролись 16 специалистов, к тушению здания привлекли пять единиц техники. На месте работают психологи МЧС России.

«Трагедия произошла в городе Любань. При проливке огнеборцы МЧС России обнаружили тела женщины и детей»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербурженка погибла в ночном пожаре на Варшавской улице.

Татьяна Титаева