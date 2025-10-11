СвЖД отменит «летние» электрички для садоводов и туристов в Свердловской области

Пригородные поезда в Свердловской области перейдут на зимний график движения с 13 октября, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). На осенне-зимний период будет скорректировано число вагонов ряда поездов и выведены из обращения электрички, которые были дополнительно назначены в пиковый туристический и дачный сезон.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

С понедельника, 13 октября, СвЖД отменит поезда из Екатеринбурга до Ревды (№6521/6522), Полевского (№6482/6481), ст. Храмцовская (№6620/6619), поселка Мурзинка (№6441/6442), из Серова до поселка Бокситы (№6951/6952), из Бокситов до Верхотурья (6954/6953). С 27 октября будет выведен пригородный поезд из Екатеринбурга до поселка Михайловский завод в природный парк «Оленьи ручьи» (№7011/7012).

«На небольших остановочных пунктах Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Писанец, Таволожки, Берлога и других для ряда пригородных поездов с 13 октября отменяются введенные на летний период остановки»,— добавили в СвЖД.

Дополнительные пригородные поезда для садоводов, дачников и туристов в Свердловской области работали с апреля 2025 года.

Василий Алексеев