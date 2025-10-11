Сербия ожидает продления газового контракта с Россией до конца 2025 года

Контракт на поставку Сербии российского газа будет продлен еще на два месяца, до конца 2025 года, заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. Белград ожидает заключения долгосрочного соглашения.

Действующий контракт продлен до конца октября. Однако директор «Сербиягаза» Душан Баятович говорил, что срок действия контракта продлен до конца текущего года, уточнила министр. Она отметила, что снабжение газом — это очень важная тема для Сербии.

«Президент Вучич еще в мае говорил об этом с президентом Путиным во время визита в Москву. Мы ожидали в июне и июле, что эти переговоры завершатся, то есть будут согласованы технические детали»,— рассказала госпожа Джедович-Ханданович (цитата по ТАСС).

В мае Россия и Сербия продлили контракт на поставки российского газа в объеме 6,1 млн куб. м в сутки до 30 сентября. В сентябре сербский президент Александр Вучич на встрече с Владимиром Путиным попросил добавить гибкость в новый договор о поставках газа. Директор «Сербиягаз» сообщал, что срок действия нового газового договора может составить не менее трех лет, его точные условия пока неизвестны.