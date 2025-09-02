Вучич попросил Путина добавить гибкость в новый договор о поставках газа

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что на встрече российским коллегой Владимиром Путиным в Пекине обратился с просьбой включить в новый договор о поставках природного газа три ключевых условия: гибкость поставок, выгодную цену и увеличенные объемы топлива из РФ. По его словам, эти факторы важны для обеспечения энергетической стабильности Сербии в ближайшие годы.

Александр Вучич

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Нам существенно требуется газ. Мы получаем меньшие, но важные для нас объемы из Азербайджана, но большая часть поступает из РФ… Когда меньше всего электроэнергии, чтобы дополнительными поставками газа в газовые теплоэлектростанции мы могли производить дополнительные объемы электроэнергии»,— пояснил господин Вучич на пресс-конференции. Трансляция велась на Youtube-канале Tanjug News Agency.

Действующий контракт предусматривает поставки 6 млн куб. м газа в сутки по цене 290 за тыс. куб. м и действует до 30 сентября. Как уточнял в мае гендиректор госкомпании «Србиягаз» Душан Баятович, российская и сербская стороны ведут переговоры о заключении долгосрочного соглашения с ежегодным объемом 2,5 млрд куб. м на срок от трех до десяти лет. При этом также обсуждаются вопросы цены и управления рисками. Газ в Сербию поступает через газопровод «Турецкий поток» по территории Болгарии.