Подъем по инерции

В ближайшие шесть лет в России может быть реализован один из трех сценариев темпов обновления в многоквартирных домах лифтов, которые отработали свой срок службы, считают аналитики. По ускоренному сценарию все устаревшее оборудование будет заменено полностью через шесть лет. Но пока текущие темпы обновления не позволяют реализовать даже самый пессимистичный сценарий из-за нехватки средств в региональных бюджетах и на спецсчетах.

Strategy Partners смоделировала три сценария скорости замены лифтов по программе капремонта в российских регионах, с их результатами ознакомился “Ъ”. Инерционный сценарий предполагает замену 18 тыс. единиц оборудования в 2025 году и рост показателя до 20 тыс. в 2030 году. Согласно базовому сценарию, 20 тыс. подъемников будут обновлены уже в текущем году, а к 2030-му значение вырастет до 25 тыс. единиц. В случае реализации ускоренного сценария в этом году будут установлены 22 тыс. новых лифтов на месте старых, а в 2030-м — 30 тыс.

Инерционный сценарий предполагает, что стоимость заемных средств останется высокой, дефицит кадров сохранится, а доля устаревших устройств и простоев увеличится, уточняют в Strategy Partners. Согласно базовому сценарию, доля устаревшего оборудования будет постепенно сокращаться после 2027 года. При реализации ускоренного сценария закупки лифтов и сервисные контракты будут субсидированы из бюджета, вследствие чего накопленный дефицит нового оборудования будет ликвидирован к 2029 году.

Сейчас в России эксплуатируется 605 тыс. лифтов, из которых 50 тыс. уже отработали назначенный срок службы — 25 лет, еще 60 тыс. единиц оборудования потребует замены до 2030 года, на что понадобится 436 млрд руб., оценивали ранее в Российском лифтовом объединении (РЛО). По их данным, в 2024 году российские регионы закупили 13,9 тыс. лифтов на сумму 60,6 млрд руб., в январе—августе 2025 года — 9,3 тыс. лифтов, что на 19% меньше год к году и на 37% меньше, чем в 2023 году. Снижение наблюдается вследствие дефицита финансирования со стороны региональных бюджетов, а также недостатка средств, накопленных на спецсчетах многоквартирных домов.

В Минстрое заявили “Ъ”, что правительством предложено регионам воспользоваться механизмом списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам при покупке лифтов для капремонта. В министерстве уверены, что рекомендованные меры по выполнению планов замены лифтов позволят обеспечить замену парка устаревшего оборудования.

Учитывая текущие темпы закупок лифтов на замену, скорее всего, по итогам 2025 года не удастся заменить даже 18 тыс. лифтов, как предполагает инерционный сценарий, считает гендиректор РЛО Петр Харламов. С учетом того что обычно большая часть лифтов, подлежащих замене, закупается в первой половине года, реализация ни одного из сценариев не представляется возможной в 2025 году, соглашается финансовый директор АО «Щербинский лифтостроительный завод» (входит в «Дом.РФ») Сергей Фирстов.

Без форсирования программ замены лифтов доля устаревших устройств будет расти, повышая аварийные риски, предупреждают в Strategy Partners. Гендиректор Серпуховского лифтостроительного завода (входит в ГК «Садовое кольцо») Геннадий Перегудов, напротив, считает, что предпосылок для реализации ускоренного сценария нет. Он напоминает, что в конце 2024 года в странах ЕАЭС продлен срок приведения лифтов в соответствие техрегламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов», согласно которому лифты, уже отработавшие 25-летний срок, могут быть использованы до 2030 года.

Сейчас средняя загрузка лифтовых заводов находится на уровне 60–70% — это достаточно мало, учитывая также, что заводы работают в одну смену, а не две, отмечает Петр Харламов. Сокращение объемов производства увеличивает себестоимость одной единицы оборудования из-за простоя мощностей заводов, добавляет гендиректор завода «Пульс» Артем Исаев. Компенсировать потери за счет поставок лифтов коммерческим застройщикам жилья производителям также не удается. На рынке нового жилищного строительства наблюдается снижение объемов ввода новых объектов, напоминает Сергей Фирстов. По данным Росстата, в январе—июле 2025 года объем ввода многоквартирных домов сократился на 6% год к году, до 17,4 млн кв. м. А экспорт оборудования за рубеж для российских производителей никогда не являлся приоритетным направлением, добавляет господин Фирстов.

Президент ГК «Основа» Александр Ручьев считает, что ускорить модернизацию лифтового хозяйства России можно за счет целевых программ. Помогло бы не только прямое субсидирование закупок лифтового оборудования, но и части процентной ставки по кредитам и факторингу, резюмирует Сергей Фирстов.

