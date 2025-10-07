Дамаск поупражнялся в выборах

Высший комитет по выборам в Народный совет (парламент) Сирии утвердил итоги голосования, состоявшегося в воскресенье, 5 октября. Переходное правительство в Дамаске провело их как доказательство произошедших перемен в стране, где до 8 декабря 2024 года доминировала только одна партия — «Баас». Однако итоги прошедших выборов продемонстрировали, что политическая ситуация в Сирии пока далека от благополучия: в новом парламенте мало представлены женщины и этноконфессиональные меньшинства. Кроме того, из электорального процесса были исключены районы на юге и востоке Сирии, которые до сих пор де-факто неподконтрольны центральной власти.

О том, что результаты парламентских выборов утверждены, сообщил вечером в понедельник, 6 октября, представитель Высшего комитета по выборам в Народный совет Нувар Наджма. Он уточнил, что апелляций на результаты голосования зарегистрировано не было, а сам электоральный процесс был «честным и прозрачным». «Среди наиболее существенных недостатков избирательного процесса были неудовлетворительные результаты представленности сирийских женщин, а также тот факт, что представительство христиан было ограничено двумя местами, что является слабым показателем, если учитывать общую численность сирийских христиан»,— подчеркнул господин Наджма.

Впрочем, как пояснили в Высшем комитете по выборам, этот дисбаланс в ближайшее время попытается устранить президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа: 70 из 210 депутатов должны, согласно действующим законам, быть напрямую назначены главой государства.

Впрочем, власти страны столкнулось и с другой, более сложной проблемой: им не удалось организовать голосование в южных и восточных регионах Сирии — это провинции, до сих пор де-факто неподконтрольные центральному правительству. Из-за того что они не участвовали в парламентских выборах, свыше 20 депутатских мандатов остались вакантными.

Голосование 5 октября не было прямым. Переходное правительство Сирии сформировало специальный избирательный комитет для управления процессом. Комитет, в свою очередь, делегировал региональным органам власти создание коллегий выборщиков почти в 60 округах.

Суммарно в работе коллегий участвовало свыше 6 тыс. человек. Именно им и было доверено избирать законодателей. При этом в депутаты баллотировались исключительно независимые кандидаты.

После прихода к власти господин аш-Шараа и его соратники распустили партию «Баас», почти 60 лет доминировавшую на политической сцене страны, и не дали полностью легализоваться различным зарубежным организациям сирийской оппозиции, противостоявшим режиму Башара Асада.

Представителям этноконфессиональных меньшинств досталось лишь десять депутатских мандатов. Активист из прибрежного города Тартуса Набие Набхан, которого цитирует The New York Times, заявил, что выборы в Сирии ярко продемонстрировали, что текущая избирательная система страны сформирована в интересах суннитского большинства, которое представляют господин аш-Шараа и члены его окружения, и не была рассчитана на обеспечение более справедливого и широкого представительства других групп населения. Некоторые сирийцы, которых опросил канал Al Jazeera, и вовсе заявили, что не испытывали доверия к голосованию, учитывая ведущую роль переходного правительства в формировании нового парламента.

В Высшем комитете по выборам утверждают, что проведут выборы и в других регионах Сирии, которые сейчас были исключены из электорального процесса, но для этого, по словам властей, необходимо окончательно договориться о полноценной интеграции этих территорий. А именно с этим правительство в Дамаске испытывает значительные трудности. Так, курдские формирования, действующие на северо-востоке Сирии, ответили отказом на приглашение населению принять участие в голосовании. «Избирательный процесс в Сирии может считаться легитимным только в том случае, если голосование будет проходить под международным контролем, что обеспечит честность и прозрачность, положит конец разделению и приведет всеобъемлющему примирению»,— заявили власти автономии.

Сейчас альянс «Демократические силы Сирии» (ДСС), под эгидой которого действуют курдские формирования, продолжает вступать в столкновения с правительственными силами.

Несмотря на то что сторонам удалось достичь соглашения о прекращении огня, конфликт нельзя считать урегулированным. По данным турецкой газеты Turkiye, если ДСС откажутся сотрудничать с переходным правительством, то Турция намерена оказать поддержку господину аш-Шараа в уничтожении курдской автономии на северо-востоке Сирии.

8 октября в Анкару прибудет глава сирийского МИДа Асаад аш-Шайбани, который, вероятно, будет обсуждать все эти вопросы с турецкой стороной, основным внешним спонсором действующего сирийского правительства. Пока члены ДСС ведут торг с Дамаском напрямую: 7 октября в сирийскую столицу для этого прибыла делегация курдской автономии в сопровождении специального посланника США по Сирии Тома Баррака и главы Центрального командования ВС США Брэда Купера.

Нил Кербелов