В шести районах Дона военные сбили вражеские БПЛА

Минувшей ночью в Чертковском, Миллеровском, Шолоховском, Тарасовском, Каменском и Белокалитвинском районах Ростовской области силы ПВО отразили массированную воздушную атаку врага. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», – уточнил глава региона.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в городе Матвеев Курган было принято решение о срочной эвакуации жителей нескольких домов. Причина – обнаружение неразорвавшихся беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Ефим Мартов