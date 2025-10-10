Россия осудила удары США по кораблям вблизи Венесуэлы

Россия решительно осуждает удары США по судну в водах вблизи Венесуэлы, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он назвал атаку «вопиющим нарушением международного права и прав человека».

«Подобные действия вписываются только в пресловутую теорию американской исключительности, в соответствии с которой Соединенным Штатам можно все, а остальным странам только то, что Соединенные Штаты им позволят»,— сказал господин Небензя на заседании Совбеза ООН (трансляция велась на YouTube-канале).

По мнению постпреда, США стремятся к смене власти в Венесуэле. «Делается это в соответствии с классическим инструментарием цветных революций и гибридных войн»,— добавил он. Василий Небензя призвал США прекратить эскалацию ситуации, чтобы не совершить «непоправимую ошибку, которая стала бы военной акцией» против Венесуэлы.

США нанесли удар по судну в международных водах вблизи Венесуэлы 3 октября. Целью стало судно, которое, по утверждению Белого дома, связано с транснациональным наркокартелем и использовалось для перевозки наркотиков. По информации американской стороны, в результате удара погибли 11 человек. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что удары могут повториться.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пентагон дал наркотикам бой».