Рубио: удары США по венесуэльским кораблям могут повториться

Госсекретарь США Марко Рубио выступил в защиту удара США по судну, предположительно принадлежавшему венесуэльскому наркокартелю. Господин Рубио заявил, что оно представляло угрозу для страны, и предупредил, что подобные удары могут повториться.

Госсекретарь США Марко Рубио

«Их остановит только уничтожение, уничтожение»,— сказал господин Рубио во время визита в Мексику (цитата по Associated Press).

Визит Марко Рубио в Мексику проходит в ситуации обострения отношений в Латино-Карибской Америки, где в последние недели началось развертывание военно-морских сил США. Сегодня глава Пентагона Питт Хегсет заявил, что удары продолжатся, если президент Венесуэлы Николас Мадуро не изменит своего курса.

Вчера президент США Дональд Трамп сообщил, что американские вооруженные силы нанесли удар по судну в международных водах вблизи Венесуэлы. Целью атаки стало судно, которое, по утверждению Белого дома, связано с транснациональным наркокартелем и, предположительно, использовалось для перевозки наркотиков. По словам американской стороны, в результате удара были убиты 11 человек.