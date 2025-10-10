Вручение «Золотой маски» в 2026 году пройдет в Омске

Церемония вручения национальной театральной премии «Золотая маска» в 2026 году пройдет в Омске. Весь следующий год город будет иметь статус культурной столицы России, сообщила пресс-служба организатора мероприятия.

«Омск станет точкой притяжения для театральных деятелей всей страны не случайно, это один из наиболее театральных городов России»,— следует из заявления. Место выбрано по итогам конкурса. Также рассматривались Воронеж, Челябинск, Екатеринбург, города Якутии и Дагестана.

Мероприятие состоится в июне. Сейчас экспертные советы рассматривают спектакли, выдвинутые на премию. Будет составлен лонг-лист рекомендованных к просмотру постановок сезона 2024/2025 года, а также шорт-лист номинантов. Было подано 789 заявок из 83 регионов России. Из них 60% — спектакли драматического театра, 19% — музыкального, 13% — театра кукол и 8% — постановки для детей.

В этом году премия вручалась в Казани. Режиссер Владимир Кузнецов стал лауреатом премии за постановку «Черные доски» во Владимирском областном драматическом театре.

